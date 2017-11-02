في غياب ميسي ورونالدو.. تعرّف على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لاعبين من 4 فرق وهم ليفربول وشاختار دونيتسك وروما وباريس سان جرمان الفرنسي، ولاعب من كل من إشبيلية وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

وغاب عن التشكيل النموذجي لاعبون كبار كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بينما حضر البرازيلي نيمار.

وضم التشكيل 3 لاعبين برازيليين ولاعبين من الأرجنتين ولاعبين من إنجلترا وفرنسيا وهولنديا وإسبانيا وإيطاليا.

وضم التشكيل المثالي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

الحارس: البرازيلي أليسون باكير (روما)

الدفاع: الإسباني ألبيرتو مورينو والإنجليزي أليكسندر أرلوند (ليفربول) والهولندي داني بليند (مانشستر يونايتد) والفرنسي لايفن كورزاوا (باريس سان جيرمان).

وسط الملعب: البرازيلي مارلوس روميرو (شاختار دونيتسك) والإنجليزي دالي ألي (توتنهام) والأرجنتيني إيفر بانيغا (إشبيلية).

الهجوم: البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإيطالي ستيفان الشعراوي (روما) والأرجنتيني فاكوندو فيرارا (شاختار دونيتسك).