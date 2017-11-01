مانشستر سيتي يقهر عناد نابولي ويتأهل للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 4 / 2 على مضيفه نابولي، اليوم الأربعاء، ليشق طريقه بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما أصبح نابولي بحاجة إلى معجزة للتأهل للدور الثاني.

ولحق مانشستر سيتي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني للبطولة، بفوزه الثمين في مباراة اليوم بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على فينورد روتردام الهولندي 3 / 1 .

وحافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة، وحقق انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار، فيما تجمد رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وظل فينورد في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

على استاد “سان باولو” ، منح لورنزو إنسيني فريق نابولي التقدم على ضيفه مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 21 ،ولكن الفريق الضيف رد بقوة من خلال هدفين سجلهما نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز في الدقيقتين 34 و48 .

وأعاد غورغينيو فريلو الأمل لنابولي بتسجيل هدف التعادل للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 62 ولكن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سجل هدفا ثالثا لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم زميله رحيم ستيرلنغ التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة بالهدف الرابع لمانشستر سيتي، ليقودا الفريق إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولتين الباقيتين.

دوري ابطال أوروبا | نابولي 1 × 0 مانشستر سيتي | هدف اول نابولي انسيني HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/7fRSqsMSfJ — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | نابولي 1 × 1 مانشستر سيتي | هدف التعادل مانشستر سيتي HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/zVdYZXwRtz — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | نابولي 1 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي HD ستونز pic.twitter.com/gRdRmiRBPe — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | نابولي 2 × 3 مانشستر سيتي | هدف الثالث مانشستر سيتي HD pic.twitter.com/cc7R8DImG4 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | نابولي 2 × 4 مانشستر سيتي | هدف الرابع مانشستر سيتي HD pic.twitter.com/w8K5yYpV90 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وعزز شاختار دونيتسك آماله في التأهل للدور الثاني، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي والثالث له في المجموعة على حساب فينورد الهولندي.

وأصبح شاختار بحاجة فقط إلى نقطة واحدة من مباراتيه الباقيتين ليضمن التأهل رسميا للدور الثاني بغض النظر عن مباريات باقي الفرق.

وكان فينورد البادئ بالتسجيل عن طريق نيكولاي يورجنسن في الدقيقة 12 ولكن شاختار رد بقوة وسجل ثلاثة أهداف أحرزها فاكوندو فيريرا في الدقيقة 14 ومارلوس روميرو بونفيم في الدقيقتين 17 و68 .

دوري ابطال أوروبا | شاختار 0 × 1 فينورد | هدف اول فينورد HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/czlBfrEAL0 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | شاختار 1 × 1 فينورد | هدف التعادل شاختار HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/2c7d5LzQ7L — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧