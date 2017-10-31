أولمبياكوس يفرض التعادل على برشلونة ويوفنتوس ينجو من كمين سبورتنغ لشبونة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د -ب-أ

فرض فريق أولمبياكوس اليوناني التعادل السلبي على ضيفه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط بعد تعادله للمرة الأولى عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الماضية، بصعوبة مع مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 /1.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد سبع نقاط يليه سبورتينغ في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرا أولمبياكوس في المركز الرابع الأخير بعدما حصد اليوم أول نقطة له.

وتقدم البرازيلي برونو سيزار بهدف لسبورتينج في الدقيقة 20 وتعادل الأرجنتيني جونزالو هيجواين ليوفنتوس في الدقيقة 79.

دوري ابطال أوروبا | لشبونة 1 × 0 يوفنتوس | هدف اول لشبونة برونو HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/OLQMgOyOKN — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧