ماذا قال غوارديولا عن مباراة مانشستر سيتي ونابولي المقبلة؟

قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه سيكون “من الصعب جدا” لفريقه تعزيز سجله الحالي بلا هزيمة في 13 مباراة متتالية في كل المسابقات هذا الموسم عندما يلعب مع نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وفاز سيتي بمبارياته الثلاث في المجموعة السادسة بدوري الأبطال وسيضمن التأهل إلى دور الستة عشر إذا فاز في استاد سان باولو في نابولي. ولم يخسر سيتي أيضا في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي.

ووصف غوارديولا منافسه ماوريتسيو ساري مدرب نابولي بأنه من أفضل من واجه كلاعب أو كمدرب بعد فوز سيتي 2-1 على نابولي في لقاء متقارب في استاد الاتحاد هذا الشهر ويتوقع المدرب الإسباني اختبارا أكثر صعوبة في لقاء الإياب.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي “نحن نحتاج إلى فوز آخر من أجل التأهل لكننا سنواجه الفريق المتصدر للدوري الإيطالي ويعرف الجميع أسلوب لعبه على ملعبه وستكون الأمور أصعب كثيرا”.

وأضاف “لكنها فرصة جيدة لنا لضمان التأهل وسنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك”.

وسيلعب سيتي في ضيافة نابولي عقب الفوز 3-2 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز أمس السبت بفضل أهداف ليروي ساني وفرناندينيو ورحيم سترلينج.

وسجل ساني هدفه الثامن في الموسم في كل المسابقات ليصبح مرشحا للتعرض لرقابة قوية من دفاع نابولي.

لكن هيساي مدافع نابولي يشعر بثقة بقدرته على رقابة الجناح الألماني.

وقال هيساي لمحطة إذاعية محلية “إنه لاعب قوي فنيا وبدنيا وسنتحدث عنه لكني درست بالفعل كيفية إيقافه”.

وتعادل نابولي على أرضه مع إنترناسيونالي بعد الخسارة في ضيافة سيتي لكنه نجح بعد ذلك في الفوز مرتين متتاليتين في الدوري على جنوة وساسولو ليستعد تألقه سريعا.