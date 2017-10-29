مدرب روما: أداء فريقي ليس باهتًا

يرى أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن أداء فريقه ليس باهتًا للدرجة المحبطة التي تظهرها نتائج الفريق من انتصارات هزيلة.

وانتصر روما، الذي يستضيف تشيلسي في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 1/0 ليتفوق على بولونيا أمس السبت بعد فوزه على تورينو وكروتوني المتواضع بالنتيجة ذاتها.

وانتهت زيارة روما إلى تشيلسي في لندن بالتعادل 3/3 قبل أسبوعين، لكن الأداء جاء بشكل استثنائي بالنسبة للفريق الذي سجل 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم ويفخر بأنه أفضل دفاع في المسابقة المحلية.

ومع ذلك لا يشتهر دي فرانشيسكو بطريقة لعبه وخططه الدفاعية ويبرر الأهداف القليلة لفريقه لمشاكل في أداء اللاعبين في الثلث الهجومي.

وقال مدرب روما: “لا أقول إننا نحقق انتصارات بأداء سيئ، ولن أصف انتصارنا على كروتوني بهذا النحو.. ارتكبنا العديد من الأخطاء في نصف ملعب المنافس خلال الشوط الأول، ولا نركز أمام المرمى دائمًا”.

وأضاف “صنعنا العديد من الفرص الجيدة. نحتاج إلى أن نصبح حاسمين بشكل أكبر قليلًا لإنهاء تحركاتنا بشكل جيد وهز الشباك”.

وصنع دي فرانشيسكو شهرته كمدرب مع ساسولو الذي قضى معه 5 سنوات حيث صعد به من الدرجة الثانية ليجعل فريق مدينته ومسقط رأسه الذي يحمل الاسم نفسه أصغر فريق على الإطلاق يشارك في دوري الأضواء.

وأُقيل دي فرانشيسكو من منصبه في يناير 2014، لكنه سرعان ما عاد وتولى المسؤولية بعد 6 أسابيع فقط.

وأصبح في يونيو الماضي ثامن مدرب يقود روما في آخر 9 مواسم، عندما حل بدلًا من لوتشيانو سباليتي الذي رحل رغم احتلال المركز الثاني الموسم الماضي برقم قياسي للنادي في العدد الإجمالي للنقاط.

واعتمد دي فرانشيسكو لاعب روما السابق على طريقة لعبه المفضلة 4-3-3 التي تضع لاعب وسط مدافع واحد فقط، وجناحين للمساهمة في الهجوم.

ورغم الخسارة 3/1 على ملعبه أمام إنترناسيونالي، فريق سباليتي الجديد، إلا أن روما تأقلم جيدًا مع طريقة دي فرانشيسكو بالانتصار في 8 من أول 10 مباريات في الدوري.

وأشاد دي فرانشيسكو بأداء لاعبيه “وقدرتهم على الأداء بنفس الفعالية في الدفاع والهجوم ومحاولة اللعب بالطريقة التي أريدها منهم عبر الاستحواذ على الكرة”.

وأضاف “يحصلون على أفكار محددة خلال التدريبات نعمل عليها منذ بداية الموسم عند التعرض لصعوبات. تحركاتنا تبدو أفضل كثيرًا الآن”.