مدرب يوفنتوس يوجه رسالة لهيغواين: يجب أن يؤمن بقدراته أكثر

يرى ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، أن الوقت حان أمام مهاجمه غونزالو هيغواين ليظهر كامل قدراته بعدما سجل هدفين في الفوز 2-صفر على ميلانو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس السبت.

ورغم سجله التهديفي الممتاز على مدار مسيرته، لا يزال لدى المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما نزعة للأداء بشكل جيد بين الحين والآخر فقط، ويعتقد منتقدوه أنه توارى هذا الموسم في ظل مواطنه باولو ديبالا.

وأحرز هيغواين أربعة أهداف فقط في أول عشر مباريات ليوفنتوس، في الدوري هذا الموسم مقابل 11 هدفا لديبالا.

وقال أليغري الذي يحل فريقه ضيفا على سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، بعد غد الثلاثاء: “هيغواين بحاجة فقط لأن يصبح في شكل أفضل.. خلال فترة التوقف الأخيرة تدرب جيدا، واليوم قدم مباراة مذهلة”.

وأضاف: “لا يجب أن يتوقف هنا.. هذه يجب أن تكون نقطة انطلاق بالنسبة له.. إنه واحد من أفضل مهاجمي العالم ونحن محظوظون لأنه يلعب معنا”.

يوفنتوس يهزم ميلان في عقر داره ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا https://t.co/0VgLxXWGrU pic.twitter.com/hXASb54sFh — إرم سبورت (@EremSports) October 28, 2017

وسجل هيغواين 101 هدف في 153 مباراة بالدوري الإيطالي مع نابولي ويوفنتوس، وأحرز 36 هدفا وهو رقم قياسي مع نابولي في موسم 2015-2016 قبل انتقاله للنادي القادم من تورينو.

وقبل ذلك سجل المهاجم الأرجنتيني 107 أهداف في الدوري مع ريال مدريد وهو واحد من لاعبين اثنين فقط، بجانب زلاتان إبراهيموفيتش، أحرزا أكثر من 100 هدف في اثنين من بطولات الدوري الخمس الكبرى في اوروبا.

وتابع أليغري في تقييم صريح لهيغواين: “يجب أن يؤمن غونزالو بقدراته أكثر لأنه يمتلك إمكانات هائلة.

“في بعض الأحيان يعيش على أمجاده السابقة.. وهذا ليس أمرا جيدا بالنسبة له أو لنا. يجب أن يطلب المزيد من نفسه”.

وقال هيغواين: “لا أريد الرد على المنتقدين.. أود فقط مساعد الفريق وهذه الأهداف من أجل كل من يؤمن بقدراتي وليس للآخرين”.

والفوز في لشبونة يوم الثلاثاء سيضمن ليوفنتوس تقريبا التأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال.

ويحتل يوفنتوس وصيف البطل الموسم الماضي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة، بينما يأتي سبورتنغ في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وشدد أليغري: “إذا لعبنا مثل الليلة سيكون لدينا فرصة جيدة في الفوز مع الوضع في الاعتبار أنها مباراة من نوع مختلف”.

وأضاف: “نريد ضمان التأهل يوم الثلاثاء حتى نستطيع التركيز على الدوري”.