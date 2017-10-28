يوفنتوس يهزم ميلان في عقر داره ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا

اقتنص فريق يوفنتوس، حامل اللقب، صدارة الدوري الإيطالي “مؤقتًا” بفضل فوزه على ملعب مضيفه ميلان 2 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 24 و63.

وحقق يوفنتوس فوزه الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم، مقابل تعادل وهزيمة، في حين خسر ميلان للمرة الخامسة مقابل خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على نابولي صاحب المركز الثاني والذي يلتقي، غدًا الأحد، ضيفه ساسولو.

وتجمد رصيد ميلان عند 16 نقطة ليبقى في المركز الثامن.

ويخرج يوفنتوس، يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.