مباراة ميلان ويوفنتوس.. كيف أضاع كالينيتش هذا الهدف؟ (فيديو)

أضاع كالينيتش، لاعب آسي ميلان، هدف التعادل لفريقه بشكل لا يصدق في شباك يوفنتوس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن قمة الأسبوع الـ11 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.
فقد وصلت الكرة للاعب في مواجهة مرمى اليوفي مباشرة ودون أي رقابة، ليتسلمها بشكل رائع ولكنه سدد في العارضة بكل قوة، لترتد مرة أخرى، لكن الدفاع يتعامل معها ويبعدها.
#ميلان_يوفنتوس فرصة كلينيتش للتعديل pic.twitter.com/Aua4am1PL9
— @3almiHD (@mah5060) October 28, 2017
ويعاني اليوفي هذا الموسم من تذبذب المستوى، والذي لم يقنع الجماهير حتى الآن.
ويحتل ميلان المركز الـثامن برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.