مباراة ميلان ويوفنتوس.. هيغواين يسجل هدفًا رائعًا (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره ميلان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “سان سيرو”، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

جاء هدف هيغواين في الدقيقة 23 من زمن اللقاء عبر تسديدة قوية فشل دوناروما حارس ميلان في التصدي لها.

ويحتل ميلان المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة، بينما يحل يوفنتوس ثالثًا برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر نابولي المسابقة برصيد 28 نقطة.