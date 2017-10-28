مباراة ميلان ويوفنتوس.. صراع المواهب يشعل صدام آليغري ومونتيلا

تتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو لمتابعة لقاء القمة المرتقب بين ميلان ويوفنتوس مساء السبت، في الجولة الحادية عشر للدوري الإيطالي.

وتظل لقاءات القمة بين ميلان ويوفنتوس مليئة بالتنافسية والندية بغض النظر عن ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري، خاصة أن كل فريق يضم مجموعة من المواهب المتميزة، بجانب وجود المدرب ماسيمو آليغري مديرًا فنيًا ليوفنتوس ومونتيلا مدربًا للميلان.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح صراع المواهب بين ميلان ويوفنتوس، فإلى السطور التالية:

آليغري وصداقة الماضي

يعلم آليغري جيدًا أجواء سان سيرو فهو المدرب الذي ارتبط بصداقة في الماضي مع ميلان خلال عمله مع الروزانيري لسنوات.

وعرف آليغري النجاحات المبهرة مع يوفنتوس وهو ما يجعله مدربًا عالمًا ببواطن الأمور في المباراة خاصة أنه سبق وقاد ميلان ضد اليوفي والعكس.

وأبدى آليغري حزنه لغياب المدافع ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس السابق عن صفوف ميلان في اللقاء بسبب الإيقاف.



مونتيلا وطوق النجاة

يبحث مونتيلا خلال مباراة يوفنتوس عن طوق النجاة خاصة أن الميلان يعاني من تذبذب واضح في النتائج.

ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 16 نقطة خلال 10 مباريات بمعنى أن الفريق خسر 14 نقطة في بداية غير متوقعة في ظل التدعيمات التي تم ضمّها.

وتلقى ميلان 4 هزائم في 10 مباريات مع تعادل وحيد وهو الأمر الذي يجعل الروزانيري بحاجة للفوز على يوفنتوس لمصالحة جماهيره.

ديبالا وهجوم اليوفي

يقود يوفنتوس النجم الأرجنتيني المتميز باولو ديبالا الذي يعيش حالة من التألق منذ الموسم الماضي ويقدم مستويات طيبة ومميزة.

واستطاع ديبالا أن يسجل 11 هدفًا ليعتلي صدارة يوفنتوس في ظل تراجع واضح في أداء الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع وجود مانزوكيتش.

ويرى خالد بيومي المحلل الشهير لشبكة “إرم نيوز” أن ديبالا هو الورقة الأهم في تشكيلة يوفنتوس خاصة أنه لا يصنع الأهداف فقط بل يخترق الدفاعات بموهبة عالية.

وأضاف “ديبالا لاعب مميز ويتطور بسرعة فائقة وأعتقد أن دوره كبير في تحقيق الفوز على ميلان”.

سوسو وأوراق ميلان

يراهن ميلان على بعض الأوراق الفنية المهمة خاصة في الهجوم وتحديدًا الإسباني سوسو الذي سجل 4 أهداف.

ويعتمد ميلان على موهبة سوسو بجانب وجود الهداف الكولومبي كارلوس باكا وأيضًا كالينيتش، وأكد بيومي أن ميلان من الفرق التي قامت بميركاتو ممتاز ولكن الفريق مازال يفتقد التناغم.

وأضاف “ميلان لديه أوراق هجومية مميزة ولو كانت في مستواها ستسبب متاعب لليوفي بشكل كبير خاصة على المستوى الدفاعي”.