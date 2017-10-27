غضب في تشيلسي بسبب أنشيلوتي.. تعرّف على التفاصيل

استشاط تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من تقارير صحفية ذكرت أن كارلو أنشيلوتي مرشح ليحل محل أنطونيو كونتي في تدريب الفريق، وأن المدرب السابق ستيف هولاند تلقى رسائل من لاعبين ساخطين يعبّرون فيها عن افتقادهم له.

ووصف متحدث باسم النادي هذه التقارير بأنها “محض هراء”، نافيًا أن يكون أي لاعب في الفريق قد تواصل مع ستيف هولاند، الذي ترك منصبه قبل بداية الموسم الحالي، ليصبح مساعدًا لجاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

وأعرب كونتي، الذي لعب في يوفنتوس تحت قيادة أنشيلوتي، عن استياء مماثل في رده على التقارير.

وكان أنشيلوتي قاد تشيلسي للفوز بالدوري وكأس الاتحاد في 2010.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: “تُظهر هذه النوعية من التقارير قلة احترام. إنهم يحاولون اختلاق مشاكل بيني وبين النادي وبين اللاعبين.

“ليس من الجيد أن يرسل لي هذا الشخص رسالة يقول فيها إن هذا الأمر غير حقيقي .. أكره مثل هذه المواقف”.

وواجه كونتي انتقادات بعد هزيمتين على التوالي أمام مانشستر سيتي ثم أمام متذيل الترتيب كريستال بالاس، قبل أن يتعادل على أرضه 3-3 مع روما في دوري أبطال أوروبا.

لكن من وقتها نجح في تحقيق فوز متأخر 4-2 على واتفورد في الدوري، ثم على إيفرتون 2-1 في كأس الرابطة. ونفى كونتي وصف هذه المرحلة بأنها الأصعب منذ توليه مهامه في تشيلسي قبل 17 شهرًا.

وأضاف: “مررت بمرحلة صعبة الموسم الماضي. هي أكثر صعوبة من المرحلة الحالية .. كانوا يؤدون بشكل جيد في كثير من المباريات .. لكن الحظ لم يحالفهم”.

وأشار كونتي إلى احتمال عودة لاعب الوسط نغولو كانتي ليلحق بمباراة العودة أمام روما في إيطاليا، الثلاثاء المقبل.