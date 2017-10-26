أليغري يطالب لاعبي يوفنتوس بتحسين أدائهم والتخلي عن تذبذب المستوى

حذر ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لاعبيه قائلًا إنهم سيخسرون مباراتهم المقبلة يوم السبت أمام ميلانو في سان سيرو إذا لم يتخلصوا مما اعتبره أداءً عشوائيًا في مباراتهم الأخيرة.

وحقق الفريقان أمس الأربعاء الفوز بنتيجة 4-1 حيث فاز يوفنتوس على أرضه على سبال بينما فاز ميلانو خارج ملعبه على كييفو. لكن ردود فعل المدربين اختلفت كثيرًا.

فقد ابتهج فينشنزو مونتيلا مدرب ميلانو، صاحب الإنفاق الضخم على شراء اللاعبين، بالفوز الذي وضع حدًا لمسيرة من أربع مباريات متتالية في الدوري دون انتصار ما أزاح عن كاهله جانبًا من الضغوط بعد حديث حول إمكانية استمراره في تدريب الفريق.

وقال “هذا الفوز منحنا الثقة والقوة. لقد رأينا بالفعل تحسنًا ملحوظًا في نوعية الأداء في المباريات الأخيرة. أنا راض تمامًا عن هذا الأداء”.

لكن مثل هذا الشعور غاب عن اليجري الذي بادر فريقه بالتقدم سريعًا 2-صفر في أول 23 دقيقة لكنه ترك الفرصة لمنافسه سبال للعودة بإحراز هدف قبل أن يحرمهم يوفنتوس من فرصة التعادل وتسجيل هدفين آخرين بسرعة.

وقال اليغري “إذا لعبنا بمثل هذه الطريقة فسوف نعود من مباراة السبت مهزومين وفي حالة يرثى لها. لعبنا جيدًا حتى تقدمنا 2-صفر ولكن بدلًا من السيطرة على الكرة تحركنا في الملعب دون هدف أو معنى”.

“لقد وضعنا أنفسنا في ورطة وعندما يحدث هذا فمن الصعب العودة لأجواء المباراة مرة أخرى. لقد تراجعنا خطوة إلى الوراء مقارنة بالمباراة السابقة. كان هذا حقا أداء متذبذبا”.

وبسبب الطرد سيغيب عن المباراة ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس السابق الذي فاجأ الجميع بالانتقال إلى ميلانو في فترة الانتقالات الأخيرة بعد أن لعب دورا أساسيا في فوز يوفنتوس بلقب الدوري ستة مواسم متتالية.

وفي آخر حلقات مسيرته المتعثرة مع ناديه الجديد تعرض بونوتشي (30 عاما) للإيقاف مباراتين بعد أن طرد بسبب ضربة بالمرفق لأحد المنافسين خلال مباراة الأحد الماضي أمام جنوة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف.

ويخوض يوفنتوس، الذي يتطلع للفوز باللقب للمرة السابعة على التوالي، المباراة برصيد 25 نقطة يحتل بها المركز الثالث بثمانية انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة في عشر مباريات بينما خسر منافسه ميلانو أربع مباريات ويحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وقال اليغري إن يوفنتوس لن يكون قادرا على المنافسة على اللقب إلا إذا نجح اللاعبون في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأضاف “من الرائع تقديم كرة قدم ممتعة وإحراز أهداف لكننا لم ندرك بعد أنه لا يمكننا نتحمل تبعات فقدان التركيز.

“إذا كنا نريد البقاء في معركة الفوز باللقب يجب أن يفهم لاعبونا هذا جيدا وإلا سنعاني. أتمنى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي اضطر فها لإلقاء سترتي على الأرض بسبب الغضب”.