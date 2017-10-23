بوفون يبكي بعد استلام جائزة أفضل حارس مرمى في حفل thebest (فيديو)‎

بوفون يبكي بعد استلام جائزة أفضل حارس مرمى في حفل thebest (فيديو)‎

لم يتمالك الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون نفسه بعد فوزه بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن.

وذرف بوفون (39 عامًا) الدموع بعد الصعود على منصة التتويج، متفوقًا على الألماني مانويل نوير والكوستاريكي كيلور نافاس.

وسيطر نوير حارس مرمى بايرن ميونخ على الجائزة منذ العالم 2013، لكن بوفون تمكن من التصدي له والظفر بها.

وجاء تتويج بوفون بجائزة أفضل حارس مرمى بعد أن قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الانهيار بنتيجة 4/1 أمام ريال مدريد في كارديف

يشار إلى أن بوفون أعلن أنه سيعتزل اللعب بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

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