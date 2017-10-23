الإيقاف يحرم ميلان من جهود بونوتشي أمام يوفنتوس

المصدر: د ب أ

يغيب المدافع الدولي، ليوناردو بونوتشي، عن فريقه ميلان في مواجهة فريقه السابق يوفنتوس، يوم السبت المقبل، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعرضه للإيقاف مباراتين.

وتلقى بونوتشي البطاقة الحمراء خلال المباراة التي تعادل فيها ميلان سلبيًا مع جنوة، أمس الأحد.

وتعرض بونوتشي للطرد في الدقيقة 25 من المباراة أمام جنوة، بعدما وجّه ضربة بالكوع إلى ألياندرو روسي.

ولجأ الحكم بييرو جياكوميلي إلى تقنية الفيديو قبل أن يصدر قراره بطرد بونوتشي، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يتعرض للطرد باستخدام تقنية الفيديو.

ويغيب بونوتشي عن المباراتين أمام كييفو الأربعاء المقبل بجانب المباراة أمام يوفنتوس.

من ناحية أخرى، تعرض الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للإيقاف مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين في مباراة فريقه يوفنتوس أمام أودينيزي.

وجرى تغريم نادي نابولي 15 ألف يورو بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية إلى أرض الملعب خلال المباراة أمام إنتر ميلان، الذي تعرض لغرامة 16 ألف يورو بسبب رفع الجماهير لافتات عدائية.