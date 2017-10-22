يوفنتوس يكتسح أودينيزي بسداسية ويحتفظ بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

عاد فريق يوفنتوس لطريق الانتصارات بتغلبه على أودينيزي 6 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز روما على تورينو 1 / صفر، وتعادل ميلان مع جنوه سلبيا وفوز كييفو على فيرونا 3 / 2.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز أتلانتا على بولونيا 1 / صفر،وفيورنتينا على بينفينتو 3 / صفر ،وساسولو على سبال 1 / صفر.

وكان أودينيزي هو البادئ بالتسجيل عن طريق ستيب باريتشا في الدقيقة الثامنة، وتعادل يوفنتوس عن طريق سامير كايتانو دي سوزا، لاعب أودينيزي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة، 14 قبل أن يضيف سامي خضيرة الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 20.

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة في الدقيقة 26،عندما حصل ماريو ماندزوكيتش على البطاقة الحمراء.

واستغل أودينيزي النقص العددي في صفوف منافسه واستطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

ولكن يوفنتوس استعاد نشاطه وسجل أربعة أهداف متتالية عن طريق دانيلي روجاني في الدقيقة 56 قبل أن يعود سامي خضيره ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 59 و87 (ليصبح رصيد أهداف في هذه المباراة ثلاثة، هاتريك) ثم اختتم ميراليم بيانيتش أهداف يوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد أودينيزي عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول ليوفنتوس في آخر ثلاث مباريات، والسابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثاني على التوالي لأودينيزي والسابعة له هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين فقط.