روما يتجاوز تورينو ويقفز للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د -ب-أ

انتزع فريق روما فوزا صعبا من مضيفه تورينو 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ميلان مع جنوه سلبيا، وفوز كييفو على فيرونا 3 / 2.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز أتلانتا على بولونيا 1 / صفر، وفيورنتينا على بينفينتو 3 / صفر، وساسولو على سبال 1 / صفر.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه اليكساندر كولاروف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد تورينو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جنوه ليحصل كل منهما على نقطة.

واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة، 25 بعد طرد ليوناردو بونوتشي.

ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف تورينو، كما رفع جنوه رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، حوّل فريق كييفو تأخره بهدف أمام ضيفه فيرونا إلى الفوز 3 / 2.

وتقدم فيرونا بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مانيرو، لكن روبرتو إنجليسي رد بهدفين لكييفو في الدقيقتين 23 و30 من ضربة جزاء.

وتعرض فيرونا لصدمة قوية، بعد طرد لاعب وسطه الأرجنتيني برونو زوكوليني في الدقيقة 40 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أدرك فيرونا التعادل بواسطة جيامباولو بازيني من ضربة جزاء في الدقيقة 50، لكن المهاجم المخضرم سيرجيو بيليسير /38 عاما/ تكفل بهدف الفوز لكييفو في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد كييفو إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد فيرونا عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، سجل أندرياس كورنلويس هدفا في الدقيقة 71 قاد به فريقه، أتلانتا للفوز على بولونيا 1 / صفر.

وشهدت المباراة طرد جيانكارلو جونزاليس، لاعب بولونيا، في الدقيقة 80.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، اكتسح فيورنتينا مضيفه بينفينتو 3 / صفر.

سجل أهداف المباراة ماركو بيناسي في الدقيقة 18 وكوما باباكار في الدقيقة 47 وسيرل تيريو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما يظل بينفينتو بلا نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة السادسة، فاز ساسولو على سبال 1 / صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو بوليتانو بعد ثوان قليلة من بداية المباراة.

وأنهى ساسولو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرانشيسكو كاسانا في الدقيقة 89.

ورفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سبال عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.