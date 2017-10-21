الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الفتى الذهبي

يتنافس كل من الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي مع البرازيلي غابرييل جيسوس على جائزة الفتى الذهبي للعام 2017.

وأعلنت شبكة “توتوسبورت” ،الشهر الماضي، قائمة من 24 لاعبًا، ليتم تقليصهم إلى 3 لاعبين ،وهي القائمة النهائية لتضم مبابي من باريس سان جيرمان وديمبلي من برشلونة وجيسوس من مانشستر سيتي.

وتألق اللاعبون الثلاثة الموسم الماضي، فقد أسهم مبابي (18 عامًا) في فوز فريقه موناكو بلقب الدوري الفرنسي، وسجل 26 هدفًا ،وصنع 14 هدفًا؛ ليقود موناكو إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى باريس سان جيرمان.

في حين سجل جيسوس (20 عامًا) 7 أهداف ،وصنع 5 أخرى في 11 مباراة مع مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

أما ديمبلي (20 عامًا) فقد تألق مع بروسيا دورتموند، بعد أن سجل 10 أهداف وصنع 21 أخرى في 49 مباراة، ليشق طريقه ،وينتقل إلى برشلونة مقابل 135 مليون جنيه إسترليني.

وجائزة الفتى الذهبي هي جائزة سنوية، تمنحها الصحافيون الرياضيون لأفضل لاعب كرة قدم صاعد ،و عمره لم يتجاوز الـ21 عامًا، وقد أسستها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الرياضية العام 2003.

وكان أول فائز بها الهولندي رافاييل فان در فارت ،عندما كان لاعبًا لأياكس أمستردام، بينما أحرز البرتغالي ريناتو سانشيز جائزة العام الماضي.