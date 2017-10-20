يوفنتوس الوصيف أكثر المستفيدين ماليًا من دوري الأبطال الموسم الماضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن توزيع العائدات المالية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017، والذي شهد تتويج ريال مدريد بلقبه رقم 12 على حساب يوفنتوس الإيطالي الذي خسر النهائي السابع في مسيرته.

وكان يوفنتوس أكثر المستفيدين ماليًا من مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، حيث حل وصيفًا للبطل. وقال الاتحاد الأوروبي للعبة، اليوم الجمعة، إن العملاق الإيطالي حصل على 110.4 مليون يورو (130.3 مليون دولار) قيمة جوائز مالية وإيرادات.

وتفوق ليستر سيتي في الجوائز المالية على ريال مدريد البطل، بعدما بلغ دور الثمانية، حيث حصل على 81.6 مليون يورو نظرًا لأن بطل الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 يملك حصة أكبر من حقوق البث التلفزيوني.

وحصل ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان الذي فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي على نحو 81 مليون يورو.

وجمع مانشستر سيتي 50.2 مليون يورو، بينما حصل توتنهام هوتسبير على 43.2 مليون يورو، رغم خروج الفريق القادم من شمال لندن من دور المجموعات.

وحصل كل فريق شارك في دور المجموعات بدوري الأبطال على 12.7 مليون يورو على الأقل، بينما تم توزيع إيرادات البث طبقًا لحصة كل بلد في سوق النقل التلفزيوني.

وحصل مانشستر يونايتد بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي على 44.5 مليون يورو، بينما نال أياكس امستردام 16.1 مليون يورو، بسبب ضعف حصة الأندية الهولندية في حقوق البث التلفزيوني.