روما الإيطالي يواجه اتهامات بسبب سلوك جماهيره في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتهامات بحق نادي روما الإيطالي بدعوى اتباع جماهيره سلوك عنصري خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي الإنجليزي، أمس الأول الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكر اليويفا اليوم الجمعة أنه بدأ إجراءات تأديبية بحق النادي إثر ادعاءات تقليد جماهيره أصوات القردة خلال مباراة الأربعاء، وأوضح أن جلسة استماع ستعقد لنظر القضية في 16 نوفمبر المقبل.

وتردد أن تلك الأصوات المسيئة كانت موجهة لأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، والذي انضم للفريق الإنجليزي قادمًا من روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحل تشيلسي ضيفًا على روما إيابًا في العاصمة الإيطالية في 31 أكتوبر الجاري.