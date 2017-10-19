إيقاف لاعب إيطالي تبول على جماهير الفريق المنافس!

أوقف الاتحاد الإيطالي لاعبا في الدرجة الرابعة بسبب تبوله على جماهير الفريق المنافس خلال إحدى المباريات.

ووضع جيوفاني ليبرتي، الذي يلعب في توريس كالسيو بالدرجة الرابعة في إيطاليا، نفسه في ورطة خلال المباراة الأخيرة أمام سارنيزي حيث رصد الحكم الرابع في تقريره ما فعله ليبرتي من تبوله على جماهير الفريق المنافس خلال توقف المباراة.

ووجدت لجنة الانضباط في رابطة الدوري أن ليبرتي “تبول في اتجاه جماهير الخصم واستخدم إساءات وإشارات بذيئة بأعضائه التناسلية تجاه الجماهير”.

لكن رئيس النادي انتقد الحكم الرابع قائلا إنه ارتكب خطأ كبيرا لأن اللاعب كان يحتسي بعض المشروبات، مضيفا “لسوء الحظ نجد أنفسنا نتعرض للظلم مجددا. ببساطة في منطقة الإحماء توجد نافورة بالقرب من سور الملعب حيث شرب اللاعب منها وغسل وجهه وعدل قميصه وأدخله في سرواله قبل أن ينزل الملعب ويستأنف المباراة”.

وأضاف رئيس النادي “الشيء الخطير حقا أنه لا توجد سوى شهادة الحكم المساعد الواقف في الجهة المقابلة للواقعة. وقد أكد لنا المنافس أن لاعبنا لم يرتكب أي خطأ أو سلوك من هذا النوع. مستاء من هذا القرار وسنطعن فيه”.