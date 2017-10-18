دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقتنص تعادلًا مثيرًا من روما (فيديو)

اقتنص تشيلسي الانجليزي تعادلًا مثيرًا من ضيفه روما الإيطالي 3 / 3، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في الدور الأول للمسابقة القاري، التي شهدت أيضا مواصلة أتلتيكو مدريد الإسباني نتائجه الهزيلة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني

وظل تشيلسي متربعا على الصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما، فيما احتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع كارباكا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، فرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء تشيلسي وروما.

وتقدم الفريق اللندني بهدفين نظيفين حملا توقيع ديفيد لويز وإيدين هازارد في الدقيقتين 11 و37، قبل أن يقلص أليكسندر كولاروف الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز إيدين دزيكو الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 64 و70، غير أن هازارد أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 75.

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 1 × 0 روما | هدف اول تشيلسي ديفيد لويز HD هدف رااااااااائع حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/52ouX0raXu — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 2 × 0 روما | هدف الثاني تشيلسي HD هازارد هدف جميل حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/0Oni0EYMXH — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 2 × 1 روما | هدف اول روما HD كولاروف راااائع حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/bPP9i55bsB — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 2 × 2 روما | هدف التعادل روما دزيكو راااااااااااائع HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/tOOLvcQq1F — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 2 × 3 روما ||| هدف الثالث روما دزيكووووووووووووو HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/enhstB6x63 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | تشيلسي 3 × 3 روما | هدف التعادل تشيلسي هازارد HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/L8OgzMjoM1 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

في المقابل، عجز أتلتيكو مدريد عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آغدام.

وأخفق أتلتيكو في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية أمام الفريق المضيف الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه الجنوب أفريقي دينو ندلوفو لحصوله على الإنذار الثاني.

في المقابل، قدم كارباكا أقوى عروضه في المجموعة حتى الآن، حيث كان ندا حقيقيا لأتلتيكو، الذي خاض نهائي البطولة مرتين خلال النسخ الأربع الأخيرة، وكاد الفريق الأذربيجاني أن يخطف النقاط الثلاث في الوقت القاتل رغم النقص العددي، لولا رعونة لاعبيه وقلة خبرتهم.