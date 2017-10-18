برشلونة يقسو على أولمبياكوس ويوفنتوس يتجاوز سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل برشلونة الإسباني تحليقه في صدارة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير والمستحق 3 / 1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضًا فوز يوفنتوس الإيطالي 2 / 1 على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي توج باللقب خمس مرات، إلى تسع نقاط، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، فيما احتل سبورتنغ لشبونة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وقبع أولمبياكوس في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي.

وتحدى برشلونة النقص العددي الذي تعرض له عقب طرد مدافعه جيرارد بيكيه في الدقيقة 42 لحصوله على الإنذار الثاني، حيث فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي عانى منه الفريق الكتالوني في أكثر من مناسبة.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل ديميتريوس نيكولاو، مدافع الفريق اليوناني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، علمًا بأن هذا هو الهدف العكسي الخامس الذي يحرزه برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، ليسجل هدفه الخامس عشر في مختلف البطولات هذا الموسم، والسابع والتسعين خلال مسيرته بدوري الأبطال.

وأضاف لوكاس ديني الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة 64 من متابعة لتمريرة من ميسي، قبل أن يسجل نيكولاو هدف الشرف لأولمبياكوس في الدقيقة 90.

دوري أبطال أوروبا || برشلونة 1 × 0 أولمبياكوس | هدف أول برشلونة HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/lODLEozyam — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | برشلونة 2 × 0 أولمبياكوس | الهدف الثاني برشلونة ميسي رااااااااااائع HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/IvpAzdEK8z — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | برشلونة 3 × 0 أولمبياكوس | الهدف الثالث برشلونة لوكاس HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/DUbnNkTbak — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | برشلونة 3 × 1 أولمبياكوس | الهدف الأول أولمبياكوس HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/b3EdOqu0eE — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي مدينة تورينو الإيطالية، قلب يوفنتوس تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه سبورتنغ لشبونة إلى فوز في الوقت القاتل بهدفين لهدف.

وتقدم سبورتنغ بهدف مباغت في الدقيقة 12 عن طريق أليكس ساندرو لاعب الفريق الإيطالي، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يستعيد الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) اتزانه سريعًا ويدرك لاعبه ميراليم بيانيتش التعادل في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 84، ليقود الفريق الإيطالي لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

بتلك النتيجة، أعاد يوفنتوس البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 1 / 2 أمام ضيفه لاتسيو في مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس 0 × 1 لشبونة | الهدف الأول لشبونة HD ساندرو في مرماه حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/BU0UvPj0Ti — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس 1 × 1 لشبونة | هدف التعادل يوفنتوس بيانتش راااائع HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/JYJPTObUJv — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧