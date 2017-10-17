مانشستر سيتي يتخطى نابولي ويحافظ على صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مانشستر سيتي يتخطى نابولي ويحافظ على صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه الثالث على التوالي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على نابولي الإيطالي 2 / 1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة والتي شهدت أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على فينورد الهولندي بذات النتيجة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم ستيرلينغ وغابرييل خيسوس في الدقيقتين التاسعة و13.

وأهدر درايس ميرتينز لاعب نابولي ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل أمادو دياوارا الهدف الوحيد لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب فينورد ، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه فينورد 2 / 1.

وتقدم فينورد بهدف ستيفن برجيوس في الدقيقة الثامنة، وتعادل بيرنارد اينيسيو لشاختار في الدقيقة 24 ، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورفع شاختار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وظل فينورد بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.

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