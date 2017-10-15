مباراة إنتر وميلان.. ضربة جزاء سجلها إيكاردي ليحرز أول هاتريك له في ديربي الغضب (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثالث له ولفريق إنتر ميلان في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، أمام منافسه التقليدي آسي ميلان، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان “إيكاردي” سجل الهدف الأول من كرة عرضية متقنة من “انتونيو كاندريفا كاندريفا” في الدقيقة 28 من الشوط الأول، ليسدّد في المرمى ويسجل التقدم لفريقه.

لاتعليق 15 لاعبًا داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ pic.twitter.com/E24l6BNhQQ — TVACM (@TVACM) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وكثف “ميلان” هجماته على غريمه التقليدي منذ بداية الشوط الثاني، لينجح بتسجيل التعادل عن طريق “سوسو” بعد تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء على يمين “هاندانوفيش” في الدقيقة 57.

لكن “إيكاردي” نجح بإعادة التقدم لفريقه في الدقيقة 63 بعد أن قطع الكرة من منتصف الملعب، ليمررها إلى إيفان بيريسيتش الذي أعادها إليه، ليسددها في مرمى جيانلويجي دوناروم.

وتعادل ميلان في الدقيقة 81.

ويملك إنتر ميلان 19 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن “نابولي” المتصدر، مقابل 12 نقطة لميلان في المركز التاسع.