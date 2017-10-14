روما يوقّع اتفاق شراكة مع وزارة السياحة المصرية (صورة)

في تجربة مصرية جديدة لنادي روما الإيطالي، ولكن بعيدًا عن الاستعانة بنجوم الكرة المصرية، وقّع مسؤولو النادي الإيطالي ،عقد شراكة مع وزارة السياحة المصرية ،لتكون مصر شريكًا سياحيًا للنادي.

وتبدأ الشراكة مع انطلاق مباراة روما ونابولي، اليوم السبت، في الدوري الإيطالي بعرض لقطات في شاشات ملعب الأولمبيكو للشراكة وبعض المشاهد السياحية من مصر.

ويساند نادي روما وفقًا للاتفاق، السياحة في مصر ،عبر وسائل الإعلام ،بجانب بعض اللافتات ،ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الشراكة ،وفقًا للبيان الصادر عن نادي روما الإيطالي، زيادة عدد الرحلات بين مصر وإيطاليا ،وتوفير رحلات لمشجعي روما إلى القاهرة وشرم الشيخ.

وكان نادي روما ،قد لعب له الثنائي المصري محمد صلاح وأحمد حسام “ميدو” من قبل ،بجانب أن ستيفان الشعراوي ،لاعب روما الحالي، ذو أصول مصرية.