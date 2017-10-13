كم ستبلغ قيمة بيليه ومارادونا لو كانا في 2017؟

شهد سوق الانتقالات الصيفي الماضي ارتفاعًا جنونيًا في أسعار اللاعبين، وهو ما يُتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة.

وانتقل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب مع فريقه السابق لبرشلونة، لينتقل إلى حديقة الأمراء في باريس.

كما انتقل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، إضافة إلى 42 مليون مكافآت، رغم أنه لم يتجاوز الـ 21 عامًا، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، وألفارو موراتا إلى تشيلسي مقابل 81 مليون يورو.

ودفعت هذه الأرقام الجنونية صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية لتقدير قيمة النجمين، البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا لو كانا يلعبان في 2017، إضافة إلى نجوم آخرين.

1.بيليه.

واعتبرت الصحيفة أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عامًا، وستبلغ قيمته 351 مليون جنيه إسترليني.

2. دييغو مارادونا

وافترضت الصحيفة أن مارادونا يبلغ 24 عامًا، لتبلغ قيمته 94 مليون جنيه إسترليني.

3.جورج بيست

افترض الصحيفة أن عمره 27 عامًا، وقدرت قيمته بـ 157 مليون جنيه إسترليني.

4. باولو مالديني

وقدرت الصحيفة قيمته بـ 111 مليون جنيه إسترليني مع 27 عامًا.

5. يوهان كورويف.

وافترضت الصحيفة أن اللاعب يبلغ 26 عامًا، لتبلغ قيمته 250 مليون جنيه إسترليني.