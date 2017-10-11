تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018: تعرّف على تفاصيل مباريات المحلق الفاصل

انتهت التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بتأهل 9 منتخبات أوروبية للنهائيات مباشرة و8 منتخبات للقاءات الملحق الفاصل، والتي ستفرز 4 منتخبات متأهلة.

وتأهلت منتخبات ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا والبرتغال وصربيا وإيسلندا وفرنسا وبولندا للنهائيات بعد تصدرها للمجموعات التسعة.

فيما تأهلت 8 منتخبات للقاءات الملحق الفاصل، وهي سويسرا وإيطاليا والدنمارك وكرواتيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا والسويد واليونان.

وكانت سلوفاكيا ضحية أصحاب الصف الثاني في المجموعات التسعة لكونها احتلت الصف التاسع وخرجت كأسوأ منتخب يحتل الصف الثاني.

وستوزع المنتخبات الثمانية لمجموعتين في لقاءات الملحق الفاصل، حسب ترتيبها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وستجرى القرعة يوم 17 تشرين الثاني / أكتوبر الحالي في زيوريخ السويسرية.

المستوى الأول:

سويسرا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك

المستوى الثاني

إيرلندا الشمالية والسويد واليونان وجمهورية إيرلندا

وتجرى لقاءات الذهاب يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر على أرض ملعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تستضيف منتخبات المستوى الأول لقاءات الإياب يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر القادم.