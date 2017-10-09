ريال مدريد يسيطر على لائحة المرشحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن اللائحة الأخيرة من المرشحين الـ 30 للفوز بالكرة الذهبية لعام 2017.

وضمت القائمة المرشح الأبرز للفوز هذا العام البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله في ريال مدريد الإسباني إيسكو، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان.

وأحكم ريال مدريد سيطرته على لائحة الـ 30 لاعبًا بتواجد 7 لاعبين من صفوفه وهم رونالدو ومودريتش وإيسكو وكريم بنزيما ومارسيلو وسيرجيو راموس وتوني كروس.

في المقابل تواجد لاعبين من برشلونة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، بالإضافة للفرنسي أنطوان غريزمان والحارس السلوفيني يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد ليبلغ لاعبي الدوري الإسباني 11 لاعبًا.

وضمت اللائحة عدة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين من توتنهام والإسباني دافيد دي خيا، من مانشستر يونايتد والفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي، والبرازيلي فليب كوتينيو، والسنغالي ساديو ماني من ليفربول، ليؤكد الدوري الإنجليزي عودته بقوة حيث ضمت اللائحة 7 لاعبين.

وفي الدوري الإيطالي ضمت اللائحة 5 لاعبين وهم الأرجنتيني باولو ديبالا والإيطالي جانلويجي بوفون من يوفنتوس، والإيطالي ليوناردو بونوتشي من ميلان، والبلجيكي درايس ميرتنيز لاعب نابولي، والبوسني إدين دجيكو من روما.

ومن الدوري الفرنسي ضمت اللائحة 4 لاعبين وهم الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني إيدنسون كافاني من باريس سان جيرمان والكولومبي رادميل فالكاو من موناكو.

واكتفى الدوري الألماني بـ 3 لاعبين وهم الألماني ماتس هوملز والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ والغابوني بيير أوباميانغ من بروسيا دورتموند.