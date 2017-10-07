ديبالا يوجّه صدمة قوية للأندية الراغبة في التعاقد معه

وجّه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صدمة قوية لكل الأندية التي تسعى إلى التعاقد معه، بعد مستواه اللافت مع يوفنتوس الإيطالي.

ويرتبط الدولي الأرجنتيني بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وأندية أخرى، رغم أنه جدَّد عقده مع يوفنتوس في أبريل الماضي حتى العام 2022.

ونقلت صحيفة “لا ستامبا” عن المدير الرياضي ليوفنتوس جوسيبي ماروتا أن ديبالا (23 عامًا) طلب من إدارة البيانكونيري تمديد عقده مع الفريق مدى الحياة.

وتمثل رغبة ديبالا في البقاء مع “السيدة العجوز” صدمة قوية لريال مدريد وبرشلونة المرتبطين بالتعاقد مع اللاعب.

وانتقل ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015 قادمًا من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وسجل ديبالا 12 هدفًا في 10 مباريات مع يوفنتوس الموسم الحالي، وبالمجمل سجل 54 هدفًا وصنع 18 هدفًا في 104 مباريات مع يوفنتوس.