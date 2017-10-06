نجم آرسنال سيرتدي حذاء ورديًا لأسباب إنسانية (صور)

سيرتدي غرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال الإنجليزي ومنتخب سويسرا حذاء باللون الوردي لمساندة الأسر المتضررة من سرطان الثدي لدى النساء.

ونشر لاعب وسط سويسرا صورة وهو يمسك حذاء ذا لون وردي، مع تعليق مؤثر لمساندة أسر تضررت من آثار مرض سرطان الثدي، وسيرتدي هذا الحذاء للتوعية من هذا المرض.

وأطلقت حملة تحت عنوان “القوة في الوردي” العام 2003 لمساندة ضحايا مرضى سرطان الثدي، وهذا العام سيرتدي 30 رياضيًا مميزًا أحذية لافتة للأنظار لجذب الانتباه لدعم ومساندة مرضى سرطان الثدي.

وقال “تشاكا”خلال رسالة لامست القلوب عبر حسابه على انستغرام:” سرطان الثدي هو مرض رهيب يؤثر على الأسرة بالكامل وليس فقط النساء، بل الأطفال والأزواج والأمهات والآباء.. الأمر يتطلب قوة وشجاعة هائلتين للفوز في هذه المعركة على عدو شرس، لذلك سأرتدي هذا الحذاء بكل فخر لمساندة ضحايا المرض”.

ويعتبر شهر أكتوبر/تشرين الأول هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، والأحذية الوردية سيرتديها ممفيس ديباي، وترينت الكسندر أرنولد، وفريزر فورستر، و إنيولا ألوكو، وجوناثان تاه.

وستكون مواجهة المجر في تصفيات كأس العالم الأولى التي سيرتدي فيها “تشاكا” هذا الحذاء وسيتبعها بمواجهة البرتغال ضمن تصفيات كأس العالم ثم مبارياته مع آرسنال في البريميرليغ.

ويبلغ سعر الحذاء الوردي 180 جنيهًا إسترلينيًا، وسيتم تخصيص عائدات بيع الأحذية لإحدى جمعيات سرطان الثدي الخيرية التي تدعم علاج مرضى في ستة مراكز يبلغ عددهم نحو 50 مريضًا.