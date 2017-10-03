معاقبة لاتسيو الإيطالي بغلق جزئي لمدرجاته مباراتين بسبب العنصرية

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نادي لاتسيو سيخوض مباراتين على ملعبه مع غلق المدرج الشمالي لملعب الفريق، بعد استهداف الجماهير للاعبين اثنين من فريق ساسولو بهتافات عنصرية.

وسيتم إغلاق المدرج الشمالي في وجه الجماهير خلال لقاءين، بعد تحقيقات أكدت أن حوالي 2000 مشجع من أصل 5449 مشجعًا كانوا في المدرج أطلقوا أغاني عنصرية خلال اللقاء.

وأطلقت جماهير لاتسيو أغاني عنصرية في الدقائق 31 و77 ضد اللاعبين الغانيين كلود إدجيبونغ وألفريد دونكان .

وكان لاتسيو قد تعرض لعقوبة عن نفس الهتافات العنصرية في 30 نيسان / أبريل الماضي، وسيغلق المدرج الشمالي خلال استضافة لاتسيو لكالياري يوم 22 تشرين الأول / أكتوبر الحالي وخلال لقاء أودينيزي يوم 5 تشرين الثاني / نوفمبر القادم .

وتعاني الملاعب الإيطالية من مشاكل العنصرية، ويطالب عدة لاعبين بعقوبات أشد ضد الجماهير والأندية التي تطلق جماهيرها هتافات عنصرية ، كما تطالب بمنح الحكام الحق في توقيف اللقاءات التي تعرف هتافات عنصرية .

وفرضت الرابطة على لاتسيو عقوبة الإغلاق الجزئي لمدرجاته مباراة واحدة، تضاف إلى عقوبة الغلق الجزئي مع وقف التنفيذ لمباراة أخرى التي كانت موقعة على الفريق بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الديربي مع روما في نيسان/أبريل الماضي.