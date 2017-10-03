الإصابة تحرم منتخب إيطاليا وتورينو من بيلوتي لمدة شهر

أعلن نادي تورينو الإيطالي ،مساء الاثنين، أن مهاجمه الدولي آندريا بيلوتي سيغيب لـ4 أسابيع ؛بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة اليمنى.

ويغيب بيلوتي (23 عامًا) عن آخر مباراتين لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، أمام مقدونيا وألبانيا.

وتعرض بيلوتي للإصابة في ركبته اليمنى ،خلال المباراة التي تعادل فيها تورينو مع فيرونا 2/2 ،مساء الأحد، بالدوري الإيطالي.

وسجل بيلوتي 4 أهداف خلال 11 مباراة لمنتخب إيطاليا و5 أهداف خلال 8 مباريات لتورينو هذا الموسم.

وكان غيامبييرو فينتورا، مدرب المنتخب الإيطالي، قد اضطر لاستبعاد المهاجم من معسكر الآزوري، قبل مواجهة ألبانيا ومقدونيا في تصفيات كأس العالم. وكانت مخاوف تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي، تؤرق المدرب كثيرًا، قبل شهور من مونديال 2018.