نابولي يعبر كالياري بالثلاثة ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كالياري 3/صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة.

وحقق نابولي فوزه السابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه اتلانتا.

وظل كالياري في المركز الرابع عشر بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط.

وتقدم السلوفيني مارك هامسيك بهدف لنابولي بعد مرور أربع دقائق ثم أضاف البلجيكي درايس ميرتينز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 40 قبل أن يحرز السنغالي كاليدو كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 47.