مونتيلا: مرحبًا بأنشيلوتي مساعدًا لي في ميلان

رد فينشنزو مونتيلا ،المدير الفني لميلان الإيطالي، بشكل حازم على شائعات اقتراب مواطنه كارلو أنشيلوتي من العودة لتدريب الفريق عقب إقالته من بايرن ميونخ يوم الخميس.

وأعلن النادي البافاري إقالة مدربه أنشيلوتي (58 عامًا)،بعد يوم واحد من الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان ،في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وانضم المدرب الإيطالي إلى بايرن في الموسم الماضي ،وفاز معه بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول ،لكنه خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال أمام ريال مدريد بطل المسابقة لاحقًا.

وأضاف النادي أن ويلي سانيول مساعد أنشيلوتي، الذي انضم للجهاز الفني هذا الموسم، سيتولى قيادة بايرن مؤقتًا بدءًا من مواجهة هيرتا برلين في الدوري يوم الأحد المقبل.

لكن بعد إقالة أنشيلوتي تردد أنه في طريق عودته لتدريب فريقه السابق ميلان ،إلا أن مونتيلا سخر من هذه الشائعات قائلًا “أنشيلوتي يمكن أن يأتي هنا ويعمل مساعدًا لي”.

وقال مونتيلا لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “كارلو شخص أقدره كثيرًا. لقد كان أول مدرب ذهبت للعمل معه والتعلم منه عندما قررت بدء مسيرتي التدريبية. عاملني مثل أخ حينما كان مدربًا لتشيلسي، وسألني ما إذا كنت أريد أن أصبح مساعدًا له”.

وأضاف المدير الفني لميلان “إذا كان يريد، يمكنه أن يأتي إلى هنا ويكون مساعدي في ميلان فلا مشكلة لدي. فكارلو صديقي”.

وأنفق ميلان أكثر من 200 مليون يورو (237.72 مليون دولار) ،الصيف الماضي، في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وانطلق هذا الموسم بشكل جيد ،لكنه خسر مباراتين بين ست خاضها في الدوري ،لذلك يتردد اسم أنشيلوتي بقوة لتولي تدريبه خلفًا لمونتيلا.