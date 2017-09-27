دوري الأبطال.. برشلونة يعبر سبورتنغ لشبونة بالنيران الصديقة.. ويوفنتوس يجتاز أولمبياكوس (فيديو)

عزز برشلونة الإسباني موقعه في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز يوفنتوس الإيطالي 2 / صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وواصل برشلونة صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد سبورتنغ لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، متفوقًا بفارق هدف وحيد على يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، فيما قبع أولمبياكوس في قاع المجموعة بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وقادت النيران الصديقة الفريق الكتالوني لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، بعدما جاء الهدف الوحيد عن طريق سيباستيان كواتس لاعب سبورتنغ، الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

واتسمت المباراة بالعصبية من جانب لاعبي سبورتنغ وجماهيرهم الغاضبة، التي أطلقت صافرات الاستهجان في معظم فترات الشوط الثاني، اعتراضًا على قرارات الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان، الذي أدار المباراة، بعدما أسهب في احتساب الأخطاء لمصلحة برشلونة، وتوجيه البطاقات الصفراء للاعبي الفريق البرتغالي.

دوري أبطال أوروبا | برشلونة 1 × 0 لشبونة | هدف أول برشلونة HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/aIhuAWy1f6 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي مدينة تورينو الإيطالية، انتزع يوفنتوس، وصيف البطل في النسخة الماضية للبطولة، فوزه الأول في المجموعة، عقب تغلبه 2 / صفر على ولمبياكوس.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل لمصلحة الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في الدقيقة 69، فيما تكفل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة، صالح يوفنتوس جماهيره الغاضبة التي شعرت بالإحباط من البداية المخيبة للفريق بالمجموعة، عقب خسارته الموجعة صفر / 3 أمام برشلونة في الجولة الأولى.

دوري أبطال أوروبا |يوفنتوس 1 × 0 اولمبياكوس| الهدف الأول يوفنتوس HD

هيقواين من بداية الهجمة حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/l7z6PwGpmO — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧