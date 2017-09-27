دوري أبطال أوروبا.. روما يفوز بصعوبة على كارباكا آغدام ويتصدر المجموعة الثالثة مؤقتًا (فيديو)

اقتنص روما الإيطالي انتصاره الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 / 1 على مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للمسابقة.

وارتقى روما إلى صدارة المجموعة مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي الإنجليزي، الذي يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم، في حين يقبع كارباكا آغدام في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

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ورغم الفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين، والذي يصب بطبيعة الحال في صالح روما، فقد كان كارباكا آغدام ندًا حقيقيًا للفريق الإيطالي، وكان بإمكانه خطف نقطة التعادل في أكثر من مناسبة، ولكن رعونة لاعبيه حالت دون ذلك.

دوري ابطال أوروبا | اهداف مباراة : كارباكا غرام 1 × 2 روما حسابي الأساسي : @fahadhd24_ pic.twitter.com/PMMGhXtMY8 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وتقدم روما بهدف مبكر حمل توقيع اليوناني كوستاس مانولاس في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 15، بينما أحرز البرازيلي بيدرو هنريكي هدف كارباكا الوحيد في الدقيقة 28، ليسجل أول هدف للفريق الأذربيجاني في تاريخه بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

ويعد هذا الفوز بمثابة هدية من لاعبي روما لقائد الفريق السابق فرانشيسكو توتي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والأربعين، اليوم.