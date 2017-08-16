ستوك سيتي الإنجليزي يعلن تعاقده مع خيسي رودريغيز رسميًا

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، عن ضم خيسي رودريغيز، رسميًا قادمًا من باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 24 عاما بدأ مسيرته في ريال مدريد، بعد أن صعد من فريق الشباب إلى الفريق الأول عام 2011 واستمر معهم حتى عام 2016.

اللاعب الإسباني انتقل إلى باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، لكنه قضى نصف موسم فقط، قبل أن يخرج معارًا إلى لاس بالماس.

وبعد قدوم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى نادي العاصمة الفرنسية، خرج خيسي معارًا مرة أخرى، وهذه المرة إلى ستوك سيتي.

إصابة خيسي بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها مع ريال مدريد عام 2014 أثرت كثيرا على مسيرته، لكنه يبدو متشوقا لتعويض ما فاته.

وقال توني سكولز، المدير الرياضي لستوك سيتي، في تصريحات لموقع النادي الرسمي: “خيسي رودريغيز متشوق لترك بصمة في الدوري الإنجليزي. قدراته تتحدث عن نفسها، وسيؤكد هذا بنفسه”.

ستوك سيتي حاليا هو أكثر فريق بالدوري الإنجليزي يضم لاعبين سبق لهم التتويج بدوري أبطال أوروبا من قبل، إذ يضم 5 لاعبين هم خيسي، شكيردان شاكيري، بويان كريكيتش، إبراهيم أفيلاي ودارين فليتشر.

ستوك سيتي خسر أولى مبارياته في الدوري أمام إيفرتون بهدف نظيف، ويستعد لمواجهة آرسنال في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.