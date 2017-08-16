غندوغان يعود للعب مع مانشستر سيتي وديًا بعد غياب 8 أشهر

عاد إيلكاي غندوغان للعب مع مانشستر سيتي في لقاء ودي أمام جيرونا في إسبانيا، أمس الثلاثاء، بعدما غاب ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وربما يدخل لاعب الوسط الألماني، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام واتفورد في ديسمبر كانون الأول الماضي، في منافسة على مكان في تشكيلة سيتي أمام إيفرتون في الجولة الثانية للدوري، يوم الاثنين المقبل.

وخسر سيتي 1-صفر على جيرونا وشارك غندوغان (26 عاما) كبديل في الدقيقة 71.

وتفوق سيتي 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.