“البيض” يتسبب في توقف مباراة بإنجلترا

“البيض” يتسبب في توقف مباراة بإنجلترا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

اضطر حكم مباراة نانتويش تاون ضد ألترينتشام في دوري المنطقة الشمالية في إنجلترا يوم الثلاثاء لإيقاف المباراة التي جمعت الفريقين بسبب إلقاء “البيض” على أرضية الملعب من جماهير خلف الأسوار.

وقال شهود عيان إن جماهير وقفت خارج ملعب إيفوستيك وكانوا يلقون البيض على المدرجات وأرضية الملعب ما دفع الحكم لإيقاف المباراة.

وشهدت مباراة سابقة للفريقين واقعة أكثر خطورة العام 2006 عندما أطلق سهم من خارج الملعب على المستطيل الأخضر إلى جوار أحد اللاعبين ما دفع الحكم لإلغاء المباراة على الفور.

وتشتهر لقاءات الفريقين فيما يسمى بديربي شيشاير بمنافسة شرسة وصراعات جماهيرية كبيرة من جانب جماهير الفريقين.

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