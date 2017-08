“البيض” يتسبب في توقف مباراة بإنجلترا

اضطر حكم مباراة نانتويش تاون ضد ألترينتشام في دوري المنطقة الشمالية في إنجلترا يوم الثلاثاء لإيقاف المباراة التي جمعت الفريقين بسبب إلقاء “البيض” على أرضية الملعب من جماهير خلف الأسوار.

وقال شهود عيان إن جماهير وقفت خارج ملعب إيفوستيك وكانوا يلقون البيض على المدرجات وأرضية الملعب ما دفع الحكم لإيقاف المباراة.

I’m at Nantwich v Altrincham, where play has been stopped because eggs are being thrown over the fence onto the field. Non-league football. pic.twitter.com/f07X2OBw9x

— Liam Headd (@LiamHeadd) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧