“البيض” يتسبب في توقف مباراة بإنجلترا

اضطر حكم مباراة نانتويش تاون ضد ألترينتشام في دوري المنطقة الشمالية في إنجلترا يوم الثلاثاء لإيقاف المباراة التي جمعت الفريقين بسبب إلقاء “البيض” على أرضية الملعب من جماهير خلف الأسوار.

وقال شهود عيان إن جماهير وقفت خارج ملعب إيفوستيك وكانوا يلقون البيض على المدرجات وأرضية الملعب ما دفع الحكم لإيقاف المباراة.

I’m at Nantwich v Altrincham, where play has been stopped because eggs are being thrown over the fence onto the field. Non-league football. pic.twitter.com/f07X2OBw9x — Liam Headd (@LiamHeadd) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وشهدت مباراة سابقة للفريقين واقعة أكثر خطورة العام 2006 عندما أطلق سهم من خارج الملعب على المستطيل الأخضر إلى جوار أحد اللاعبين ما دفع الحكم لإلغاء المباراة على الفور.

وتشتهر لقاءات الفريقين فيما يسمى بديربي شيشاير بمنافسة شرسة وصراعات جماهيرية كبيرة من جانب جماهير الفريقين.