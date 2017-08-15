توتنهام يأمل في التخلص من عقدة ويمبلي أمام تشيلسي

يأمل جمهور توتنهام هوتسبير في أن يتخلص فريقهم وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي من حظه العاثر في استاد ويمبلي، الذي أصبح المقر الجديد للفريق.

وسيخوض توتنهام مباراته الأولى على أرضه في الموسم الجديد على الاستاد الخاص بمنتخب إنجلترا، يوم الأحد، عندما يستضيف تشيلسي في الدوري بالوقت الذي يعاد فيه بناء استاده الأصلي وايت هارت لين.

ويتطلع فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو للاستفادة من دعم 40 ألف مشجع يملكون تذاكر موسمية وتحمل ضغط أنصار تشيلسي الذي تفوق 4-2 على توتنهام في ويمبلي الموسم الماضي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال عشر مباريات في غضون أكثر من عشر سنوات منذ إعادة افتتاح ويمبلي فاز توتنهام مرتين فقط.. وخسر الفريق اللندني مباراتين من بين ثلاث على أرضه في هذا الملعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال هوغو لوريس، حارس وقائد توتنهام للصحفيين: “كانت تجاربنا سيئة في ويمبلي بدوري الأبطال أمام موناكو وباير ليفركوزن ولكنها مجرد تجربة”، مبررا الهزيمتين بأن فريقه ربما “ينتمي للماضي”.

وأضاف: “لكننا ظهرنا بأداء رائع أيضا في الملعب نفسه رغم أن النتائج لم تكن الأفضل.. مثل مواجهة تشيلسي في الكأس رغم أننا خسرنا في النهاية”.

وملعب ويمبلي العشبي أكبر من وايت هارت لين بفارق 545 مترا مربعا أي بنسبة 8%، مما يعني اضطرار اللاعبين للركض لمسافات أكبر، لكن بوكيتينو قلل من أهمية الأمر.

وقال المدرب الأرجنتيني: “هل تتذكرون عند وصولي لتوتنهام تعرضت للانتقادات لأنني قلت إن ملعب وايت هارت لين صغير بالنسبة لنا؟ والآن يقول الناس إن ملعب ويمبلي كبير جدا؟”.

واشتكى بوكيتينو قبل ثلاثة مواسم من أن صغر حجم الملعب لا يساعد الفريق على تطبيق أسلوبه، لكنه تأقلم بشكل رائع في الموسم الماضي وحقق عليه 21 انتصارا مقابل تعادلين في 23 مباراة.

لكنه يثق في أن توتنهام سينسجم مع أرضية ويمبلي مع الوقت بعدما فاز 2-صفر على يوفنتوس في لقاء ودي قبل أسبوعين في الاستاد نفسه.

وقال الظهير الأيسر بن ديفيز: “لا يزال الملعب جديدا بالنسبة لنا وهذا أول ظهور لنا به هذا العام وسنتأقلم بسرعة”.