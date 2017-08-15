إسلام سليماني في طريقه للرحيل عن ليستر سيتي

أبدى ماركو سيلفا، المدير الفني لواتفورد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي، الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق برحيل المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري منتصف الموسم الماضي.

وتعاقد ليستر مع سليماني مقابل رقم قياسي للنادي بلغ 30 مليون إسترليني العام الماضي من سبورتنغ لشبونة الذي كان يدربه سيلفا.

ويسعى سيلفا لجمع شمله مرة أخرى بسليماني لكن في البريميرليغ، خاصة وأن الدولي الجزائري سجل سبعة أهداف فقط في 23 مباراة بالدوري، حينما تحول ليستر من بطل للدوري إلى الصراع للنجاة من الهبوط.

وفضل كريغ شكسبير خليفة رانييري في تدريب ليستر جيمي فاردي والياباني شينغي أوكازاكي في الهجوم على سليماني وبدأ كل منهما المباراة الافتتاحية بالدوري بالخسارة 4-3 في آرسنال، يوم الجمعة الماضي.

كما تعاقد شكسبير مع النيجيري كيليشي إهيناتشو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، مقابل أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني ليصبح مصير سليماني، البالغ عمره 29 عاما، في مهب الريح حيث من المتوقع رحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.

ويامل سيلفا الذي تولى تدريب واتفورد في الاستفادة من ابتعاد سيلماني عن تشكيلة ليستر في محاولة لإقناعه بالانتقال للفريق.

وتفيد تقارير صحيفة جزائرية بأن واتفورد تقدم بعرض رسمي إلى ليستر على أمل تدعيم صفوف الفريق وتجنب ما حدث الموسم الماضي باحتلال الفريق المركز 17 في الدوري بعد الخسارة في آخر ست مباريات بالمسابقة.

وأبدى نيوكاسل ووست بروميتش ألبيون أيضا اهتمامهما بسليماني الذي سجل 57 هدفا في 109 مباريات مع سبورتينغ لشبونة.