أندية إنجلترا تفكر في غلق باب الانتقالات قبل بداية الموسم

قالت وسائل إعلام بريطانية إن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستناقش في اجتماعها الشهر المقبل فكرة غلق باب الانتقالات قبل بداية موسم 2018-2019.

وسيحضر ممثلو الدوري الممتاز البالغ عددهم 20 فريقًا اجتماعًا مع حاملي الأسهم في السابع من سبتمبر أيلول مع ضغط الأغلبية على غلق باب الانتقالات مبكرًا.

ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين الأندية عما إذا كان سيتم تغيير موعد باب الانتقالات الذي ينتهي هذا الموسم يوم 31 أغسطس آب أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق البطولة.

وقالت صحيفة ذا ديلي تليغراف على موقعها إن المقترح هو غلق باب الانتقالات في الأسبوع السابق لبداية موسم 2018-2019.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن أغلب أندية الدوري الممتاز ترغب في غلق باب الانتقالات مبكرا حيث تجب موافقة 14 من 20 فريقا لتطبيق المقترح.

وفي هذا المقترح سيسمح بانتقال اللاعبين إلى البطولات الأوروبية الأخرى وفقا لمواعيد غلق باب الانتقالات في كل مسابقة، بينما سيمنع انتقال اللاعبين محليًا بمجرد انطلاق الموسم.

وتحدث بول كليمنت مدرب سوانزي سيتي، الذي استبعد جيلفي سيجوردسون من تشكيلة الفريق بسبب الحديث عن احتمال انتقاله إلى إيفرتون، عن باب الانتقالات بعد تعادل فريقه يوم السبت مع ساوثامبتون في مباراته الأولى في الدوري.

وأبلغ كليمنت مؤتمرا صحفيا “سيكون الوضع أفضل لو أغلق باب الانتقالات قبل بداية الموسم ومعرفة كل مدرب بالمجموعة التي يمتلكها في أول مباراة.

“أعلم أن هناك مناقشات حول تغيير ذلك في المستقبل، لكنني أرى أنه يجب تغييره. يجب أن تعلم المجموعة التي لديك أو التي سترحل قبل المباراة الأولى”.

وأضاف “في اجتماعنا كمدربي الدوري الممتاز.. تحدثنا في الأمر. أغلبية الأندية موافقة على ذلك لكن يبدو أنه تجب موافقة الجميع”.

ولن يتأثر باب الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني.