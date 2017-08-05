إيدين هازارد يعلّق على انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان(صورة)

وجّه النجم البلجيكي إيدين هازارد، رسالة إلى البرازيلي نيمار، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل يومين.

ونشر هازارد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة له خلال تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وكتب: “أتمنى لك التوفيق صديقي نيمار، ستكون هذه جائزتك المقبلة”.

وقاد هازارد فريق ليل للتتويج بالثنائية المحلية العام 2011، ليحرز لقب أفضل لاعب، وانتقل بعدها إلى تشيلسي مقابل 32 مليون إسترليني.

يشار إلى أن نيمار رحل عن برشلونة بعد دفع باريس سان جيرمان قيمة فسخ العقد والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وهازارد هو أحد الأسماء التي ترشحها الصحف العالمية لخلافة نيمار في برشلونة.

ويبدو أن نيمار دا انسجم سريعًا مع زملائه الجدد في باريس سان جيرمان، لدرجة أنه أظهر مواهبه في الغناء سريعًا.

وبث نيمار، البالغ عمره 25 عامًا، فيديو على حسابه في إنستغرام وهو يغني مع زملائه، بينما كان يقف أعلى الكرسي ويصفق.

والتقط بعض زملائه هذا الفيديو وهو يغني ويستمتع بالغناء وهم يصفقون معه ويضحكون، بينما لا يلتفت نيمار إلى ضحكهم.

وسبق أن ظهر نيمار إلى جانب الفنان البرازيلي ميشيل تيلو على خشبة المسرح وشاركه الغناء خلال إجازة قضاها اللاعب في بلاده.

وقدم ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، لاعبه الجديد ووصفه بأنه “مثل أعلى للعالم أجمع”، وقال: إن قيمة النادي ارتفعت بمعدل نصف مليار دولار منذ التعاقد مع نيمار.

ولم يظهر القلق على الخليفي من احتمال خرق قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي والتي تحظر على الأندية إنفاق مبالغ أكثر من دخلها.