فينغر: صفقة نيمار تثير الشكوك حول اللعب المالي النظيف

انتقد الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي صفقة انتقال نيمار القياسية من برشلونة إلى باريس سان جيرمان وقال إنه سيكون من الصعب جدا احترام قواعد اللعب المالي النظيف عندما “تملك دولة ناديا لكرة القدم”.

وتعاقد سان جيرمان، المدعوم من جهاز قطر للاستثمار، مع مهاجم البرازيل لمدة خمس سنوات بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ قيمته 222 مليون يورو (263.82 مليون دولار) أمس الخميس.

وقال فينغر للصحفيين “بالنسبة لي هذه نتيجة الملكية التي غيرت وجه كرة القدم تماما في آخر 15 عاما”.

وأضاف المدرب الفرنسي “عندما تمتلك دولة ناديا فأي شيء قد يحدث، يصبح من الصعب جدا احترام قواعد اللعب المالي النظيف لأن الدولة تملك طرقا مختلفة أو مصالح مختلفة لامتلاك لاعب كبير بهذا الحجم”.

وقيمة صفقة نيمار تزيد على ضعف قيمة انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى لاعب في العالم سابقا مقابل 105 ملايين يورو في أغسطس آب الماضي.

وأبدى فينغر تخوفه من عدم القدرة على السيطرة على سوق الانتقالات واصفا تقييمات اللاعبين حاليا بأنها “غير عقلانية”.

وأضاف “يبدو أن التضخم يزيد بوتيرة سريعة، تخطينا حاجز 100 مليون يورو في العام الماضي وبعد عام واحد فقط تجاوزنا 200 مليون”.

وكسر آرسنال رقمه القياسي في الانتقالات الشهر الماضي بالتعاقد مع مهاجم فرنسا ألكسندر لاكازيت مقابل 45.5 مليون جنيه إسترليني (61.11 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحفية لكن فينغر شدد على أن ناديه لا يمكنه التنافس مع الأندية الأكثر ثراء.

وتابع “ما زلنا نتعامل بعقلانية ولسنا بمفردنا، أعتقد أن 99 في المئة من الأندية تقوم بالمثل لكن لا يمكننا التنافس في هذا المستوى”.

ويستهل آرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة تشيلسي بطل الدوري الممتاز في مباراة درع المجتمع بعد غد الأحد.