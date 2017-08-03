فينغر: سانشيز سيبقى مع أرسنال في الموسم الجديد

المصدر: د -ب-أ

أكد الفرنسي أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيبقى مع الفريق في الموسم الجديد، رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.

وشدد فينغر على أن سانشيز “28 عاما”، الذي يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع أرسنال، لن ينضم لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح فينغر لوسائل الإعلام اليوم “الشيء الوحيد الذي بإمكاني قوله هو أن سانشيز يصب كامل تركيزه مع الفريق حاليا”.

وأضاف مدرب أرسنال: “كان قراري واضحا – سيظل مع الفريق وسيحترم هذا القرار”.

أوضح فينغر: “سيبقى هنا من أجل خوض الموسم الجديد معنا. إذا تمكنا من تمديد عقده معنا، فسوف نقوم بذلك أيضا”.

وأبدى فينغر عدم نيته الحديث عن مستقبل سانشيز مرة أخرى.