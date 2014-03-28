مورينيو: تشيلسي لا يمتلك أفضلية في سباق اللقب

لندن - قال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مانشستر سيتي وليفربول يتمتعان بتفوق كبير قبل نهاية الموسم لأنهما لا يشاركان في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر تشيلسي الترتيب قبل سبع مباريات على نهاية الموسم بينما يملك سيتي الفائز باللقب عام 2012 تسع مباريات. وسيلعب تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الاربعاء المقبل.

وأضاف مورينيو للصحفيين الجمعة قبل ملاقاة كريستال بالاس في لندن غدا السبت "نواجه اصعب مسيرة لأننا نلعب في دوري أبطال اوروبا.. منافسينا لا يلعبون فيها. مضطرون للعب مباريات كل يومين أو ثلاثة."

وتابع "يجب أن نحول تركيزنا من الدوري الانجليزي الممتاز الى دوري أبطال اوروبا... سنلعب مباراتين مهمتين (أمام باريس سان جيرمان."(

ومضى قائلا "لا يوجد وقت لدينا للاستعداد للمباريات مثلما هو الحال لهما (سيتي وليفربول). إنها مزية لصالح سيتي في الوقت الحالي. وكذلك الحال لليفربول الذي يتمتع بالمزية ذاتها منذ بداية الموسم."

وسيبدأ تشيلسي الجولة المقبلة في الدوري الانجليزي متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول الذي سيستضيف توتنهام بعد غد الاحد وثلاث نقاط على سيتي الذي سيلتقي مع مضيفه ارسنال صاحب المركز الرابع غدا السبت.

وقال مورينيو إن ليفربول الذي سيواجهه باستاد انفيلد يوم 27 ابريل نيسان يقدم "موسما مثاليا" وبزغ نجمه من جديد كمنافس على اللقب.

وقال مورينيو "عندما يكون لديك ستة أيام في الاسبوع للاستعداد اضافة للتدريب ستة أيام في الاسبوع وربما مرتين في اليوم... فانك تمتلك الظروف للتحسن بشكل لا يتوفر لأي فريق آخر."

وأضاف "يمكنكم أن تروا أن بعضا من لاعبي تلك الفرق لا يعانون من الارهاق. تراهم في حالة انتعاش. الموسم الحالي مثالي بالنسبة لهم للقيام بما يقومون به حاليا."

وكرر المدرب البرتغالي ما سبق وقاله وهو ان موقع تشيلسي على قمة جدول الترتيب خادع.

وأضاف "لا اتصدر الدوري الانجليزي الممتاز.. اقول هذا منذ فترة طويلة للغاية."

وتابع "الأمر زائف. عندما يكون لديك مباريات مؤجلة فان بوسعك ان تتصدر لكن الوضع زائف. يتم الأخذ بالترتيب عندما يخوض الجميع نفس العدد من المباريات.