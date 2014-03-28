مخلوق فضائي يعلم من هو بطل الدوري الإنكليزي

ادّعت امرأة بريطانية في الثالثة والخمسين من العمر، بأنها مخلوق فضائي ومخطوبة للفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال الإنكليزي، في القرن الخامس عشر الميلادي!

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن ستيفاني كوهن، التي تُقيم في منطقة بروملي جنوب لندن، ادّعت أيضاً بأنها "كانت القديسة الفرنسية جان دارك في حياة سابقة"، والتي عاشت في القرن الرابع عشر الميلادي وشاركت في قتال الإنكليز، وحُكم عليها بالموت حرقاً.

وأضافت الصحيفة أن ستيفاني زعمت بأنها "كانت على علاقة مع فينغر، حين كان وريثاً لعرش فرنسا، وهو الرجل نفسه المعروف اليوم بأنه ذكي للغاية وعنيد جداً"، وادّعت ستيفاني أيضاً بأنها "تعرف من سيفوز ببطولة الدوري الإنكليزي هذا الموسم، لكنه لن يكون آرسنال بسبب عناد مدربه فينغر وعدم اعتماده خطة بديلة أثناء المباريات".

وقالت: "إن نادي مانشستر سيتي سيفوز ببطولة الدوري الإنكليزي، كما سيفوز حزب العمّال المعارض في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل".

ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي يتصدر حالياً البريميرليغ ويليه ليفربول في المركز الثالث وخلفهما مانشستر سيتي لكن الأخير يملك ثلاث مباريات مؤجلة وفي حال الفوز بها سيكون متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.