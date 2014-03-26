بالأرقام.. ليفربول بطل الدوري الانجليزي هذا الموسم

توقعت صحيفة "ديلي ستار" المحلية فوز فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث سيحتل المركز الأول يليه تشيلسي في المركز الثاني يليه مانشستر سيتي في الثالث ثم يأتي آرسنال في المركز الرابع وتوتنهام الخامس ومانشستر يونايتد في المركز السادس.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول سيفوز بالدوري في آخر مباراة بالموسم بحسب إدعاء خبير الأرقام والحسابات الذي تنبأ بالنتائج الأخيرة للدوري هذا الموسم، مشيراً إلى أن تشيلسي سيحتل المركز الثاني متخلفاً عن ليفربول بنقطتين بعد خسارة 2:0 على ملعب أنفيلد في مباراة الشهر القادم.

وتابعت بأن مانشستر سيتي سيأتي في المركز الثالث يليه آرسنال في المركز الرابع وتوتنهام الخامس بفارق 11 نقطة وراء جاره آرسنال، ثم يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس، بحسب توقعات الخبير الرياضي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه.

وجاءت توقعات الخبير المذكور بحسب الترتيب التالي:

1- ليفربول 87 نقطة.

2- تشيلسي 85 نقطة.

3- مانشستر سيتي 83 نقطة.

4- آرسنال 78 نقطة.

5- توتنهام 67 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 66 نقطة.

7- إيفرتون 66 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد 57 نقطة.

9- ساوثهامبتون 55 نقطة.

10- ستوك سيتي 50 نقطة.

11- هال سيتي 42 نقطة.

12- أستون فيلا 41 نقطة.

13- ويست هام يونايتد 39 نقطة.

14- ويست بروميتش 39 نقطة.

15- نورويتش سيتي 39 نقطة.

16- سوانسي سيتي 35 نقطة.

17- سندرلاند 34 نقطة.