مانشستر سيتي يحسم ديربي "مانشستر" ويصعد للوصافة

لندن - حسم نادي مانشستر سيتي، الثلاثاء، ديربي مدينة مانشستر لصالحه، بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي البوسني إدين دجيكو "هدفين"، والإيفواري يايا توريه في الدقائق 1 و56 و90 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 66 نقطة ليصعد إلى الوصافة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع.

وفي بقية المباريات، فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل أرسنال مع سوانزي سيتي بهدفين لكل منهما.

ويتصدر تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة.