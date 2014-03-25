بيليغريني: مواجهة مانشستر يونايتد ليست سهلة

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني

عبر التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب مانشستر سيتي، عن رغبته في قيادة فريقه للفوز بكل المقابلات المتبقية للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام مانشستر سيتي في الديربي، الثلاثاء.

وقال بيلغريني في ندوة صحفية: "وضع مانشستر يونايتد الحالي لا يعني أننا سنفوز باللقاء لأنه تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق كبير يعاني هذا الموسم لكنه لا يزال قوياً وكبيراً، و ولكني أتمنى أن نحقق الفوز في الديربي وكل اللقاءات القادمة للفوز باللقب".

واعتبر بيليغريني الخروج من دوري أبطال أوروبا مفيداً وقال: "رغم كوننا كنا نود البقاء في المنافسة على دوري أبطال أوروبا، لكن الخروج مفيد لكونه سيجعلنا نركز على الدوري الإنجليزي الممتاز والظفر بلقبه".

ويتصدّر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقط عن مانشستر سيتي الثالث الذي يتوفر على 3 لقاءات مؤجلة سيمنحه الفوز الصدارة بفارق 3 نقط.